Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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02 ноября, 10:53

Город

"Солнце Москвы" окрасится в цвета российского триколора в День народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Колесо обозрения "Солнце Москвы" в День народного единства, 4 ноября, получит архитектурную подсветку в цветах российского триколора. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Вечером конструкцию подсветят белым, синим и красным. В пресс-службе отметили, что благодаря масштабу сооружения иллюминация будет заметна на территории ВДНХ.

В честь Дня народного единства москвичей и туристов ждет насыщенная программа: тематические мероприятия организуют более 450 городских музеев, библиотек, парков и других культурных площадок. Всего подготовили около 600 экскурсий и лекций, творческих мастер-классов, выступлений артистов и кинопоказов.

В частности, фольклорный центр "Москва" приглашает на представление "Моя великая Россия". Музыкальные и хореографические номера отразят самобытную культуру разных регионов страны. Культурно-досуговый центр парка "Ходынское поле" проведет серию мероприятий, в ходе которых расскажут о том, какие события разворачивались на этом историческом месте в начале XVII века.

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