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У Киева был шанс заключить мирное соглашение с Россией в конце 2022 года, считает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости.

"Согласен: можно было попробовать", – сказал Кулеба.

По его словам, тогда ситуация на фронте начала складываться не в пользу Украины. При этом заключению мирного соглашения помешала эйфория в украинском обществе по поводу возвращения к границам 1991 года, добавил он.

Ранее СМИ писали, что Турция готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей разных уровней. Анкара может предоставить площадку как для технических консультаций, так и для переговоров на высшем уровне.

В Кремле указывали, что РФ выступает за долгосрочное мирное урегулирование конфликта на Украине, а не за временную остановку боевых действий. Переговоры сами по себе не означают автоматического прекращения огня.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, как считают журналисты, заинтересован в продолжении конфликта с Россией. Прекращение боевых действий поставит под угрозу его политическое будущее.

