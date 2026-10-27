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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нацизмом заявление языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о неоказании медицинской помощи русскоязычным. Об этом дипломат высказалась в беседе с ТАСС.

Ранее Ивановская рассказала, что некоторые украинские медработники отказываются оказывать помощь пациентам, которые говорят на русском языке. Омбудсмен привела подобные случаи в качестве примера проблем, связанных с соблюдением языкового законодательства.

Такие ситуации Ивановская сочла "вопросом морали". При этом она не объяснила, почему отдельные медики отказываются оказывать медицинские услуги людям, говорящим по-русски.

До этого Владимир Путин назвал борьбу с неонацизмом, русофобией и попытками искоренить все русское одной из причин проведения спецоперации на Украине. Он указывал, что Россия не собирается мириться с героизацией нацизма, начало которой положил киевский режим.