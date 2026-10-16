Захарова назвала "словами упыря" заявление литовского депутата об убийстве русских

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание депутата Сейма Литвы Жигимантаса Павилениса об убийстве русских. В своем телеграм-канале она назвала это "словами упыря".

Захарова привела фрагмент интервью Павилениса украинскому СМИ, где тот заявил, что убивать русских на Восточном фронте "уже легко", а главное сейчас – убивать русских в западных столицах. По мнению дипломата, речь идет о терминальной русофобии и животной ненависти.

"Слова настоящего упыря "христианского демократа и дипломата" литовского разлива", – написала она.

Захарова также назвала мощным упоминание Павиленисом советских вирусов и обратила внимание на его биографию: отец депутата был членом компартии и возглавлял кафедру атеизма в Вильнюсском университете. Представитель МИД сыронизировала, что по таким людям "плачет" писатель Михаил Булгаков.

По ее словам, о том, как Литва и другие страны Прибалтики "страдали" в СССР, уже неоднократно рассказывали с цифрами и конкретикой. На этом фоне, продолжила Захарова, уже не удивляет очередная новость о том, что в Литве каждый пятый житель сталкивается с риском бедности, а в прошлом году в стране был зафиксирован самый высокий уровень бедности во всем ЕС.

"С такими депутатами по-другому и быть не может. Лучше всего они убивают свою совесть и собственный народ. <...> Неонацизм шагает по планете – осторожно, не вляпайтесь", – заключила официальный представитель МИД.

Ранее стало известно, что МВД Литвы планирует задействовать военнослужащих для охраны границы с Калининградской областью России. В министерстве также указали, что обстановка на литовско-российской границе остается спокойной. При этом возможное участие армии рассматривается как превентивная мера. Решение о ее привлечении связано с общей ситуацией в регионе.

