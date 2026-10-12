Захарова сравнила с дурдомом доклад НАТО о готовности отражать нападение РФ

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Доклад НАТО, в котором Альянс говорит о готовности отражать нападение России, хотя сам его не ждет, сравним с "дурдомом на выезде". Об этом в беседе с РИА Новости высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Главком сил НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич ранее озвучил план по отражению потенциального нападения России. Однако он согласился, что Альянс такого нападения не ожидает, несмотря на заявления политиков и СМИ.

Так называемую "теорию победы над РФ" НАТО презентовали на Варшавском форуме по безопасности. В мероприятии принимают участие премьер-министры Польши, Норвегии и Литвы, а также украинский президент Владимир Зеленский в онлайн-формате.

До этого министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что страна должна быть готова к "масштабному вооруженному конфликту с Россией". По словам министра, намерения России "не допускают двусмысленности".

