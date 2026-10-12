Главком сил НАТО в Европе Гринкевич представит "теорию победы над Россией"

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Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич впервые публично представит "теорию победы над Россией". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов Варшавского форума по безопасности, который пройдет в польской столице 12–13 октября.

Как утверждается в пресс-релизе, выступление генерала станет одним из важнейших событий форума. До последних месяцев стратегия обсуждалась исключительно на высшем уровне Военного комитета НАТО.

В мероприятии примут участие премьер-министры Польши, Норвегии и Литвы. Украинский президент Владимир Зеленский выступит в онлайн-формате. Также на форуме ожидается заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекериньская.

Ранее в Госдуме заявили, что план НАТО на случай вооруженного конфликта с Россией связан с внутренними проблемами стран Евросоюза, а образ внешнего врага используется для их решения.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что НАТО в случае необходимости может перекрыть для России выход в Финский залив. По словам политика, подобные действия могут лишить Россию доходов от продажи сырья.