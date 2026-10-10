В НАТО заявили, что не готовят блокаду Калининградской области

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В НАТО не готовят блокаду Калининградской области. Об этом заявил глава военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью газете Repubblica.

Однако он отметил, что альянс располагает "необходимыми средствами" для сдерживания, а учения НАТО вблизи российских границ носят агрессивный характер и включают отработку наступательных сценариев.

Ранее власти Литвы решили привлечь военнослужащих к охране границы с Калининградской областью. С такой инициативой выступил министр внутренних дел страны Мартинас Кателинас.

По его словам, на границе сейчас спокойно, а участие военных рассматривается как упреждающая мера.

В свою очередь, помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупреждал, что любые реальные шаги НАТО против Калининградской области обернутся быстрой реакцией России.