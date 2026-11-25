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Великобритания и Украина договорились о расширении военно-промышленного сотрудничества. В рамках соглашения на британской территории планируют создать производственные площадки для выпуска ударных беспилотников украинской разработки, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

Договоренности были достигнуты во время визита на Украину главы британского военного ведомства Уэза Стритинга. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Евгением Хмарой.

В рамках поездки Стритинг также посетил Харьков, где встретился с украинскими военнослужащими. Он стал первым министром обороны Великобритании, побывавшим настолько близко к зоне боевых действий.

Ранее Лондон объявил о планах передать Киеву более 1 000 беспилотников большой дальности. Эти аппараты предназначены для нанесения ударов по объектам в глубине российской территории. Заявленная дальность их полета превышает 1 000 километров, а конструкция предусматривает возможность оснащения тяжелыми боеголовками.