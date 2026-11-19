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Великобритания намерена передать Украине более 1 тысячи беспилотников большой дальности, предназначенных для ударов по объектам в глубине российской территории. О планах Лондона говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Энди Бернэма.

О поставках объявят 19 ноября на встрече "коалиции желающих" по Украине, которая пройдет в Берлине. Речь идет об ударных БПЛА, способных нести тяжелые боеголовки и преодолевать расстояние более 1 тысячи километров.

Новые беспилотники станут частью пакета военной помощи на 260 миллионов фунтов стерлингов (341 миллион долларов). В британском правительстве утверждают, что поставки позволят Киеву атаковать объекты военного производства и другие цели далеко за линией фронта.

Помимо этого, Лондон организует производство и передачу Украине морских, логистических и разведывательных беспилотников. Также британская сторона начала поставлять Киеву многоцелевые ракеты Lightweight Multirole Missiles (LMM).

Ранее принц Гарри заявил о готовности вернуться на военную службу, если этого потребуют обстоятельства. Герцог Сассекский связал такую возможность с угрозой со стороны России, которая, по его мнению, должна вызывать беспокойство у жителей Великобритании.