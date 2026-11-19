Фото: MAX/"Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

В селе Хебатли Цунтинского района Дагестана загорелись семь строений. Среди них оказалась местная общеобразовательная школа, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Тушение осложняют особенности местности. Спасателям приходится работать в условиях сложного рельефа и плотной застройки, а ближайшие источники воды находятся далеко от места возгорания.

К ликвидации пожара привлечены 32 человека и восемь единиц техники.

Ранее пять человек пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в станице Кирпильской в Краснодарском крае. Всех пострадавших доставили в центральную районную больницу района. Из-за взрыва начался пожар.