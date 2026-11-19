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Сотрудник может не выходить на работу из-за сильного снегопада или других погодных условий, если они фактически препятствуют поездке до рабочего места. В таком случае отсутствие могут признать уважительным и не наказывать работника за прогул, сообщила ТАСС ассистент кафедры публично-правовых наук Северо-Западного института (филиала) МГЮА Анастасия Курочкина.

При этом сама по себе плохая погода не освобождает от обязанности выполнять трудовые обязанности. Значение имеют последствия непогоды, например перекрытие дорог или введение режима чрезвычайной ситуации.

Если из-за таких обстоятельств человек объективно не может добраться до работы, его отсутствие может считаться уважительным. В частности, это касается ситуаций, когда снегопад привел к прекращению движения транспорта или возникли другие обстоятельства непреодолимой силы, пояснила юрист.

Однако работнику необходимо своевременно предупредить работодателя о возникших трудностях. Также желательно собрать подтверждения того, что добраться до рабочего места было невозможно.

В качестве доказательств могут подойти фото- и видеозаписи, справки транспортных организаций, официальные сообщения властей и публикации о чрезвычайной ситуации. При наличии таких обстоятельств привлекать сотрудника к дисциплинарной ответственности нельзя.

Ранее в Госдуме посоветовали работодателям лояльнее относиться к опозданиям в снегопад. Человек может добираться на работу на двух автобусах и метро, и в таком случае гарантировать ту же пунктуальность, что и в обычную погоду, нельзя.