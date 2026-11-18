Фото: MAX/"РЖД – Российские железные дороги"

В составе поезда Деда Мороза начал работать новый вагон – вагон-цирк. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Такой подарок подготовлен ко дню рождения Всероссийского Деда Мороза, который он отмечает 18 ноября. Благодаря новому вагону программа для гостей станет еще более насыщенной.

Первым городом, где покажут цирковую программу, станет Серов. Премьера спектакля с фокусами и превращениями запланирована на 21 ноября, представления будут идти с 14:00 до 21:00. Юным зрителям покажут музыкальное мультимедийное представление "Чудеса в Цирке Поезда Деда Мороза".

Вместе с уже знакомыми героями перед детьми выступят новые члены команды – добрый фокусник Чародейкин и акробатка Бусинка, которую называют главной цирковой помощницей Деда Мороза. По завершении мероприятия каждому ребенку вручат сладкий подарок и открытку.

Билеты на представление приобретаются на платформе у проводника-аниматора. Для детей от 3 до 5 лет посещение цирка возможно только вместе со взрослым, а ребята от 6 до 12 лет могут прийти на спектакль самостоятельно.

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга уже в шестое новогоднее путешествие по стране 8 ноября. За время поездки ему предстоит преодолеть 24 тысячи километров и посетить 65 городов. Маршрут пройдет через Русский Север, Заполярье, Сибирь, Урал, Поволжье и центральные регионы России.