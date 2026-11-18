Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Трамваи маршрутов № 5 и 7 задерживались на Лесной улице из-за застрявшего на путях автомобиля. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

Инцидент произошел в районе остановки "ДК Зуева". В связи со случившимся трамвайные маршруты были временно изменены.

В настоящее время движение трамваев восстановлено.

Ранее в столице было изменено движение маршрутов № 15 и 21 по выходным. Причиной стал ремонт трамвайных путей на улице Маршала Катукова.

Первый маршрут направили по Таллинской улице, а вместо второго запущены автобусы № 021 от метро "Щукинская". В будние дни трамваи следуют как обычно.