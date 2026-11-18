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Единый знак для потерявшихся на объектах транспорта детей появится в России в 2027 году. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра транспорта Константин Пашков.

"Думаю, что в самое ближайшее время. Срок я вам точно назвать не могу, но мне кажется, что в будущем году он точно появится, это очень хорошая инициатива", – сказал он.

Внешний вид знака согласуют в том числе с бизнесом. По словам Пашкова, он должен быть удобным, информативным и соответствовать фирменному стилю.

Председатель общественного совета при Минтрансе Татьяна Горовая уточнила ТАСС, что общественники рассчитывают утвердить знак до июня. Знак разработают с участием детей, планируется провести конкурс рисунка.

Разработка знака начнется в ближайшее время, после нее пройдет голосование, отметила Горовая. Она выразила надежду, что знак будет популярен не только на объектах транспортной инфраструктуры, но и повсеместно по всей стране.

Ранее в России подготовили памятку для путешественников с детьми. Документ разработали вместе с представителями общественности и компаниями-перевозчиками. В нем собрали рекомендации, что сделать до начала поездки, а также что взять с собой.