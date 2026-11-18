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Участники делового саммита АТЭС выступили за формирование безопасной системы управления искусственным интеллектом (ИИ). Об этом говорится в "Шэньчжэньской инициативе", передает РИА Новости.

"Мы призываем АТЭС <...> создать ответственную, безопасную, контролируемую, способствующую инновациям систему", – сказано в документе.

В нем уточняется, что такая система необходима для открытого, инклюзивного и выгодного развития ИИ.

Отмечается, что "Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите в Шэньчжэне.

Директор компании OpenAI Сэм Альтман ранее заявил, что развитие нейросетей может привести к потере человечеством контроля над технологией и чрезмерной концентрации власти у отдельных людей. По его словам, ИИ должен работать в интересах людей, а системы безопасности должны развиваться быстрее самих моделей.