18 ноября, 17:29Политика
Участники саммита АТЭС в Китае призвали создать безопасную систему управления ИИ
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Участники делового саммита АТЭС выступили за формирование безопасной системы управления искусственным интеллектом (ИИ). Об этом говорится в "Шэньчжэньской инициативе", передает РИА Новости.
"Мы призываем АТЭС <...> создать ответственную, безопасную, контролируемую, способствующую инновациям систему", – сказано в документе.
В нем уточняется, что такая система необходима для открытого, инклюзивного и выгодного развития ИИ.
Отмечается, что "Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите в Шэньчжэне.
Директор компании OpenAI Сэм Альтман ранее заявил, что развитие нейросетей может привести к потере человечеством контроля над технологией и чрезмерной концентрации власти у отдельных людей. По его словам, ИИ должен работать в интересах людей, а системы безопасности должны развиваться быстрее самих моделей.