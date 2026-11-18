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Традиционные духовно-нравственные ценности следует прививать детям с рождения – по аналогии с медицинскими прививками. Об этом рассказала заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Образовательная экосистема доверия: единство науки, культуры и духовных традиций" в рамках конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Дети должны играть. Детям мы должны, как прививку, прививать традиционные духовно-нравственные ценности с рождения. Чтобы дальше из поколения в поколение мы передавали и транслировали наш культурный код", – сказала Колударова.

По словам замминистра, именно в детском саду складывается мировоззренческий каркас и отношение к традиционным ценностям. В школе эти установки продолжают развиваться.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий оправдание, пропаганду и распространение деструктивных идеологий, направленных против традиционных ценностей.

Согласно документу, изменения должны уменьшить риски возникновения новых и развития уже существующих на территории России деструктивных идеологий, учений, культов и движений, несущих опасность для российского общества и государства.