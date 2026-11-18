18 ноября, 17:36Общество
В Минпросвещения заявили, что традиционные ценности нужно прививать детям с рождения
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Традиционные духовно-нравственные ценности следует прививать детям с рождения – по аналогии с медицинскими прививками. Об этом рассказала заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.
Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Образовательная экосистема доверия: единство науки, культуры и духовных традиций" в рамках конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".
"Дети должны играть. Детям мы должны, как прививку, прививать традиционные духовно-нравственные ценности с рождения. Чтобы дальше из поколения в поколение мы передавали и транслировали наш культурный код", – сказала Колударова.
По словам замминистра, именно в детском саду складывается мировоззренческий каркас и отношение к традиционным ценностям. В школе эти установки продолжают развиваться.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий оправдание, пропаганду и распространение деструктивных идеологий, направленных против традиционных ценностей.
Согласно документу, изменения должны уменьшить риски возникновения новых и развития уже существующих на территории России деструктивных идеологий, учений, культов и движений, несущих опасность для российского общества и государства.