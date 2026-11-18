Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Памятку для путешественников с детьми подготовили в России. Об этом на "Транспортной неделе" сообщила председатель общественного совета при Минтрансе Татьяна Горовая.

Документ разработали вместе с представителями общественности и компаниями-перевозчиками. В нем собраны рекомендации, что сделать до начала поездки: изучить маршрут заранее и выяснить, какие услуги для семей с детьми предлагают аэропорт, авиакомпания, вокзал и перевозчик.

"Как подготовить ребенка, какие правильные слова ему сказать, как объяснить, куда едем, зачем, куда обратиться, если что-то случилось", – перечислила Горовая пункты памятки.

Отдельно в ней разъясняется, что взять с собой, как объяснить минимальные требования к уровням безопасности на транспорте и что делать, если ребенок потерялся. Есть и советы о том, что положить в ручную кладь при поездке с ребенком.

Кроме того, в памятку включили игры в дороге, сведения о дорожной аптечке с рекомендациями Минздрава и другую полезную информацию, добавила Горовая.

Ранее РЖД представили макет двухэтажного вагона с игровой зоной для детей. Как отметил генеральный директор Федеральной пассажирской компании Дмитрий Пегов, это должно стать комплексным решением, которое сделает поездку на дальнее расстояние более комфортной.