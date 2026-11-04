В ОП призвали оснастить детскими креслами половину каршеринга

Фото: depositphotos/gromaler

Операторов каршеринга предложили обязать оснащать детскими креслами минимум половину автопарка. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

"Региональные операторы должны внести изменения в правила пользования каршерингом и предусмотреть, чтобы не менее половины автомобилей были оснащены детскими креслами", – приводит ТАСС слова эксперта.

Рыбальченко отметил, что на сегодня главная проблема заключается в дефиците таких машин. Сервисы заявляют о наличии автомобилей с детскими креслами на своих сайтах, однако по факту их немного, особенно с креслами-люльками для самых маленьких пассажиров. Из-за этого родителям приходится самостоятельно покупать удерживающее устройство и возить его с собой.

В крупных агрегаторах каршеринга есть фильтры для поиска машины с детским креслом, но найти подходящий автомобиль сложно. Как подчеркнул эксперт, такая машина, как правило, находится далеко, а добираться до нее на другом транспорте неудобно.

Ранее Владимир Путин рекомендовал властям субъектов России изучить опыт Мордовии по созданию парков легкового такси для перевозок пассажиров с детьми. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Кроме того, глава государства призвал регионы развивать в крупных городах услуги краткосрочной аренды семейных автомобилей. Речь идет о машинах, оснащенных детскими удерживающими системами, для совершения семейных поездок.