В России появился реестр доверенных турагрегаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России начал действовать реестр доверенных турагрегаторов, в него вошли 11 платформ. Об этом сообщили в Роскачестве.

В список включены "Авиасейлс", "Авито Путешествия", "Островок!", "Отелло", "Т-Банк Путешествия", "Туту", "Яндекс Путешествия", Level Travel, OneTwoTrip, Ozon Travel и WB Travel.

Проект Роскачество реализовало совместно с Росаккредитацией при поддержке Ассоциации туристических агрегаторов. Появление реестра связано с быстрым развитием туристической индустрии в стране и ростом доли онлайн-сегмента.

Веб-версии и мобильные приложения ведущих сервисов эксперты проверили по 60 показателям из чек-листа. По данным Роскачества, все критерии разработаны с учетом исключения субъективных интерпретаций и обеспечения объективности проверки.

Ранее сообщалось, что для российских туристов начал действовать визовый режим при поездках в Черногорию. Консульский сбор за оформление визы – 35 евро. При подаче документов через VFS Global дополнительно оплачиваются услуги визового центра. Прием документов организован в восьми городах.

Россия, в свою очередь, введет визовый режим для граждан Черногории с 30 декабря. С этого дня въезд для них будет осуществляться по визам по всем видам паспортов.