Ирландский телеканал RTE сообщил об эвакуации персонала после угрозы минирования

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Ирландская вещательная корпорация RTE сообщила об эвакуации персонала из здания в Дублине после угрозы минирования. Об этом сообщил сам телеканал.

Письма с угрозами взрыва пришли по электронной почте. Подобные предупреждения коснулись и ряда других ирландских СМИ. Персонал и ведущих вывели из здания, вещание временно перевели на записанные передачи. На месте уже работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что житель Калининграда "заминировал" транспортный узел, чтобы вернуть возлюбленную. Прибывшие на место оперативные службы при обследовании помещения опасных предметов не нашли.

Полицейские установили личность звонившего и задержали его. Калининградец рассказал, что сообщил о ложном минировании в надежде, что его любимая не сможет покинуть территорию региона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

