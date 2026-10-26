МГИК возобновил работу после эвакуации

Фото: vk.ru/МГИК

Московский государственный институт культуры возобновил работу в штатном режиме после эвакуации. Об этом сообщается в телеграм-канале вуза.

"Проверка, проведенная в связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института, завершена. Информация о минировании не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено", – говорится в публикации.

В образовательном учреждении уточнили, что угрозы жизни и здоровью студентов и сотрудников нет.

Информация о якобы минировании МГИК поступила утром 26 октября. Учащихся и сотрудников вуза эвакуировали, на месте работали экстренные службы.

Похожая ситуация произошла в институте 21 октября. Тогда из-за угрозы минирования эвакуировали учебные корпуса и общежитие. Проведенная проверка не выявила опасных предметов. Общежитие открыли в тот же день, сам вуз восстановил работу 22 октября.