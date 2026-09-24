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24 сентября, 14:01

Происшествия

Студентов РХТУ имени Менделеева эвакуировали в Москве

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Студентов и преподавателей эвакуировали из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева в Москве. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе вуза.

Причины эвакуации неизвестны, студентам отменили занятия. На месте работают сотрудники полиции и аварийной службы.

Кроме того, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) перевел учащихся и сотрудников на дистанционный режим после поступления анонимного сообщения. Служба безопасности вуза оперативно уведомила о произошедшем МЧС, МВД и ФСБ. Паники нет, уточнили в пресс-службе учреждения.

Эвакуация объявлена и в Российском институте театрального искусства – ГИТИС. Причины не уточняются.

Ранее сообщалось, что посетителей торгового центра "Авиапарк" на севере столицы вывели на улицу. Однако в администрации пояснили, что эвакуация была плановой. После нее центр возобновил работу в штатном режиме.

Телезрители прислали видео эвакуации из торгового центра "Авиапарк"

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