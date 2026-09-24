Мужчина напал на девушку в Санкт-Петербурге из-за бездомных котов

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Полиция Приморского района Санкт-Петербурга проверяет информацию о нападении на волонтера, которая приехала забрать бездомных котов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на УМВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Репищева. В полицию поступила информация о конфликте между девушкой и мужчиной. Прибывшие на место полицейские выяснили, что причиной ссоры стали бездомные коты, которых волонтер хотела забрать на передержку.

Девушка рассказала правоохранителям, что к ней подошел неизвестный гражданин, вел себя агрессивно и ударил ее, после чего скрылся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, личность нападавшего выясняется.

Ранее в Москве заключили под стражу мужчину, обвиняемого в нападении на девушку в спортклубе. По данным следствия, мужчина совершил противоправные действия в отношении незнакомки, после чего пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленником оказался молодой человек 2001 года рождения.