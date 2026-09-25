Дело возбуждено после падения 2-летнего ребенка из окна 5-го этажа в Майкопе

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело по факту падения двухлетнего мальчика из окна пятого этажа возбудили в Майкопе. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Республике Адыгее.

По данным следствия, 22 сентября 21-летняя местная жительница находилась в квартире на улице Спортивной вместе с сыном 2024 года рождения. Она оставила ребенка без присмотра, он залез на подоконник, открыл окно и выпал. Мальчик получил травмы и был госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.

Уточняется, что дело возбуждено в отношении матери ребенка по статье 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы.

Ранее в Улан-Удэ полиция организовала проверку после падения школьницы из окна. Инцидент произошел 23 сентября. Девочка выпала из окна третьего этажа одной из школ и приземлилась на балкон второго этажа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

