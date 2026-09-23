Девочка выпала из окна третьего этажа школы в Улан-Удэ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Улан-Удэ полиция проводит проверку после падения школьницы из окна. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

По данным местного паблика, инцидент произошел 23 сентября. Девочка выпала из окна третьего этажа одной из школ и приземлилась на балкон второго этажа.

Правоохранители проводят проверку. По ее результатам будет принято правовое решение.

Ранее четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже в доме в Санкт-Петербурге. Ребенок упал на крышу балкона второго этажа, откуда его достали сотрудники спасательных служб. Мальчика госпитализировали.