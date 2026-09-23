Суд отказал Елене Товстик в признании брачного договора недействительным

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Пресненский районный суд Москвы не удовлетворил иск Елены Товстик к бывшему мужу, бизнесмену Роману Товстику, о признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Развод Товстиков произошел в конце сентября 2025 года. Супруги не смогли договориться о разделе имущества и подали иск по брачному договору. При этом отец предпринимателя заявил, что экс-супруга Товстика препятствует его общению с внуками и не любит своих детей.

Адвокат миллиардера Филипп Рябченко заявил, что бывшая жена бизнесмена после развода получит всю недвижимость, оформленную на нее. По его словам, она получит дом, стоимость которого составляет 600 миллионов рублей. Кроме того, Товстик ежемесячно будет содержать ее и выплачивать алименты.

В сентябре 2026-го экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина потребовала взыскать с Товстик 5 миллионов рублей. Иск был подан после публикации женщины в соцсетях, которая, по словам истицы, порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.