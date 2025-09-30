Адвокат Рябченко: Елена Товстик получит всю недвижимость после развода

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/elenatovstik

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена получит всю недвижимость, оформленную на нее, после развода. Об этом Москве 24 рассказал адвокат миллиардера Филипп Рябченко.

По его словам, соответствующее соглашение было подписано еще год назад. Экс-супруга бизнес-мена получит в том числе дом, стоимость которого составляет 600 миллионов рублей. Кроме того, Товстик ежемесячно будет содержать ее и выплачивать алименты. Заседание по разделу имущества назначено на 15 октября.

"С учетом интересов детей Роман готов передать Елене еще часть активов", – сказал Рябченко.

Роман и Елена Товстик 30 сентября официально расторгли брак, который продлился 22 года. Они пришли к соглашению в вопросе проживания шестерых детей: после развода двое старших детей останутся жить с отцом, остальные – с матерью.

При этом бывшие супруги не смогли договориться о разделе имущества, в связи с чем подан иск по брачному договору.