РИА Новости: российские банки стали блокировать крупные покупки на маркетплейсах

Фото: 123RF.com/wattanaracha

Российские банки начали перепроверять крупные покупки на маркетплейсах, отклоняя операцию, передает РИА Новости.

Так, банк не дает сразу оплатить дорогостоящую покупку, присылая уведомление о том, что операция отклонена из-за возможного мошенничества. Ограничение снимается после звонка в банк.

Также из банка могут позвонить клиенту. Голосовой помощник при этом уточнит, не является ли покупка мошеннической. При подтверждении ограничение также снимется.

Кроме того, кредитные организации стали присылать клиентам информацию о мошеннических схемах и советы по защите от них.

Ранее клиенты российских банков стали сталкиваться с блокировкой своих карт после переводов между своими счетами. По словам специалистов, это происходит из-за проверки операций на признаки мошенничества. Кредитные организации опасаются отзыва лицензии или иных санкций со стороны Центробанка и Росфинмониторинга за недостаточный контроль, поэтому специально смещают баланс в сторону перестраховки.

