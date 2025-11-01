Адвокат Багатурия: трата случайно переведенных на счет денег приравнивается к краже

Россиянин отказался возвращать 7 миллионов рублей, которые работодатель случайно перевел ему на счет, сообщили СМИ. Насколько это законно и как действовать при подобных ошибках, разбиралась Москва 24.

Чужие деньги?

Сотрудник одного из заводов в Ханты-Мансийске Владимир Рычагов из-за ошибки бухгалтерии получил годовую премию в 7 миллионов рублей и отказался ее возвращать. По данным СМИ, на самом деле эти деньги предназначались сразу 34 сотрудникам из другого филиала предприятия.

Заметив просчет, Рычагову начали звонить из службы безопасности завода с требованием вернуть средства. В беседе с РЕН ТВ он мотивировал отказ ссылками на законодательство. При этом столь крупную сумму он связал со слухами о внушительной новогодней премии, которые ходили на предприятии.





Владимир Рычагов житель Ханты-Мансийска Если это техническая ошибка, то возвращать на мое усмотрение. Если счетная, то вернуть деньги я обязан. Я уточнил, что это техническая ошибка, и решил, что имею право оставить себе деньги.

После того как обращения со стороны работодателя сменились угрозами, Рычагов сменил место жительства и номер телефона. Предприятие в ответ инициировало судебное разбирательство и подало заявление в полицию, предположив сговор между сотрудником и бухгалтером.

Банковский счет мужчины был заблокирован, однако впоследствии уголовное производство было прекращено за отсутствием состава преступления. Теперь вопрос о 7 миллионах рублей рассматривается уже в гражданском производстве. При этом Рычагов заявил, что в случае необходимости готов доказать свою правоту в Верховном суде.

Ранее в России предлагали закрепить 13-ю зарплату законодательно. Однако председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что такая мера может привести к сокращению ежемесячных окладов работников.

Парламентарий отметил, что закрепление этой нормы в Трудовом кодексе создаст серьезную финансовую нагрузку для работодателей. В качестве альтернативы он предложил сосредоточиться на последовательном повышении основных заработных плат, особенно в бюджетной сфере, где сохраняется кадровый дефицит при невысоком уровне доходов.

Неосновательное обогощение?

Адвокат Вадим Багатурия рассказал Москве 24, что после получения не предназначенных работнику денег их необходимо было вернуть.

"Сумма явно несоразмерна обычному доходу сотрудника, так как он, например, не топ-менеджер. Поэтому работодатель имеет полное право взыскать эти средства через суд", – отметил адвокат.





Вадим Багатурия адвокат Тот факт, что сотрудник не виновен в произошедшей ошибке перевода, – это несомненно, так как операции осуществляет бухгалтерия. Однако обязанность вернуть перечисленные средства остается – это регулируется нормами о неосновательном обогащении в Гражданском кодексе.

Если же компания начинает угрожать, важно понимать, что именно воспринимается как угроза. Например, уведомление о намерении подать в суд является законным действием, в то время как прямые оскорбления или запугивание – уже иной случай, объяснил эксперт.

Он добавил, что при получении ошибочного перевода гражданин обязан принять меры для их возврата, выяснив через банк источник поступления.

"Присвоение таких средств квалифицируется как кража (статья 158 УК РФ). Аналогично, найденные на улице деньги следует сдать в полицию – их трата также считается кражей", – предупредил адвокат.

Ответственность по статье 158 УК РФ варьируется в зависимости от суммы причиненного ущерба, подчеркнул Багатурия. Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы в случае кражи в особо крупном размере, когда сумма превышает 1 миллион рублей.

При этом адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков уточнил, что подобные ситуации регулируются статьей 1102 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей, получатель обязан вернуть все законному владельцу.

"В соответствии со статьей 1109 Гражданского кодекса, зарплата, премии и иные выплаты сотруднику не признаются неосновательным обогащением, за исключением случаев счетной ошибки или недобросовестности самого работника. Описанная ситуация является типичным примером счетной ошибки, допущенной бухгалтерией", – рассказал адвокат Москве 24.

Сотрудник обычно осведомлен о точной сумме своих выплат, которая определена трудовым договором и внутренними актами. Следовательно, перевод в большем объеме должен был вызвать у него вопросы, отметил эксперт.





Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам В таких ситуациях работнику нужно уведомить о случившемся бухгалтерию своей организации и вернуть излишне полученные деньги в порядке, предложенном работодателем. Эту процедуру рекомендуется зафиксировать документально с помощью акта о факте счетной ошибки и акта о возврате денег на счета компании.

При этом, если сотрудник потратил полученные деньги, это не освобождает его от обязанности вернуть их, предупредил эксперт.

"Источником возврата могут стать любые средства – его личные накопления, выручка от продажи имущества или иные активы – значения не имеет. В случае отказа работодатель вправе подать иск о взыскании неосновательного обогащения", – объяснил адвокат.

Также Бурков напомнил о ситуациях, когда деньги поступают на счет от неизвестного отправителя. В этом случае необходимо тут же уведомить об этом банк через службу техподдержки – например, в чате.

"Дополнительно рекомендуется позвонить в кредитную организацию, так как запись разговора послужит доказательством принятых мер. В таком случае достаточно вернуть деньги на счет отправителя", – посоветовал эксперт.

Координация действий с техподдержкой будет доказательством, что получатель принял все возможные меры для возврата денег, заключил Бурков.

