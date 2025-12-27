Одноэтажный склад загорелся в Ленинградской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одноэтажное складское здание загорелось в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Для ликвидации пожара было привлечено свыше 20 человек и 5 единиц спецтехники. В ведомстве отметили, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее пожар произошел на туристической базе "Юность" в Республике Алтай. Вскоре пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате происшествия никто из людей не пострадал.