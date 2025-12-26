Возгорание произошло на туристической базе на Алтае

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Алтай"

Пожар произошел на туристической базе "Юность" в Республике Алтай, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Огонь распространился на 600 квадратных метров. В результате никто из местных жителей не пострадал.

Ранее пожар произошел в нежилом здании в городском округе Химки улице Березовая аллея, дом 12. Для борьбы с огнем было привлечено 57 человек и 18 единиц спецтехники. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

До этого огонь охватил производство сендвич-панелей в Щекине Тульской области. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал. Вместе с тем в жилой застройке около горевшего здания были проведены замеры воздуха.