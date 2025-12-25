Фото: 49.mchs.gov.ru

Искусственная ель загорелась в квартире многодетной семьи в Магадане, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, собственница жилья заметила возгорание, когда ель уже была полностью в огне. При этом пожар распространялся стремительно. Квартира наполнилась дымом, а натяжной потолок начал плавиться.

В результате женщина с тремя детьми эвакуировались. 4-летнего малыша вывел на балкон отец, который позже вернулся в квартиру. Пожарные прибыли на место происшествия через 6 минут после вызова и обнаружили в помещении мужчину без сознания. Они передали его врачам.

Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами. Ребенка, который находился на балконе, спустили с помощью автолестницы. Огнеборцы потушили пламя меньше чем за час. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стала неисправность электрогирлянды, которая висела на ели.

Ранее пожар произошел в бизнес-центре "Варшавская Плаза" в Москве. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Горение было выявлено на участке с 3-го по 5-й этаж.

Спустя время возгорание ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал. На месте работали 65 огнеборцев и 18 единиц техники. В прокуратуре Москвы уточнили, что до пожара в здании проводились ремонтные работы.