Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар в бизнес-центре "Варшавская Плаза" на юге Москвы ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По данным ведомства, площадь пожара составила 200 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

В свою очередь, оперативные службы рассказали ТАСС, что горение было выявлено на участке с 3-го по 5-й этаж бизнес-центра.

О пожаре в "Варшавской Плазе" стало известно утром в четверг, 25 декабря. На месте работали 65 огнеборцев и 18 единиц техники. В прокуратуре Москвы уточнили, что до возгорания в здании проводились ремонтные работы.

