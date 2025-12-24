Два человека погибли при пожаре в доме на Хабаровской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Московские следователи начали проверку по факту гибели двух человек при пожаре в жилом доме на Хабаровской улице. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по столице.

В ведомстве отметили, что пожар в квартире жилого дома произошел в среду, 24 декабря. В результате происшествия погибли два человека. Их тела были найдены спасателями после ликвидации возгорания.

В настоящее время следователи столичного СК работают на месте пожара. Проводится необходимая проверка.

Ранее пожар произошел в доме на Рублевском шоссе. На месте ЧП работали пожарно-спасательные службы, которые ликвидировали его на площади 16 квадратных метров.

Сотрудникам МЧС удалось спасти одного человека при помощи специальных устройств. Также два жильца дома пострадали.