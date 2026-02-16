В столице пройдет фестиваль искусств "Москва. Пушкин. Февральские вечера"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Фестиваль искусств "Москва. Пушкин. Февральские вечера" пройдет с 17 февраля по 2 марта в Пушкинском музее. Мероприятие посвящено свадьбе русского поэта Александра Пушкина с Натальей Гончаровой, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фестиваль проведут на 4 площадках:



в основном здании музея на улице Пречистенке;

в Доме-музее В. Л. Пушкина на Старой Басманной улице;

в Доме-музее И. С. Тургенева на Остоженке;

в Мемориальной квартире А. С. Пушкина на Арбате.

18 февраля в усадебном дворе Пушкинского музея в 18:30 представят лирические сцены из оперы композитора П. И. Чайковского "Евгений Онегин". В концерте будут участвовать студенты вокального факультета, солисты и симфонический оркестр оперного театра Московской государственной консерватории под руководством дирижера Джереми Уолкера.

Там же 24 февраля в 19:00 пройдет концерт-спектакль "Наш Пушкин" в исполнении ансамбля Дмитрия Покровского, а 27-го числа в 18:00 – литературно-музыкальный спектакль "Метель" по мотивам произведения Пушкина "Повести Белкина".

В последний день месяца в 19:00 состоится музыкальная программа "Чайковский в гостях у Пушкина". Сочинения композитора прозвучат в исполнении лауреатов международных конкурсов.

Кроме того, в концертном зале Пушкинского музея 20 февраля в 19:00 запланирована литературная программа "Наш Пушкин", основанная на поэзии Марины Цветаевой, лирике самого поэта и произведениях Булата Окуджавы.

22-го числа в 19:00 на вечере "Я помню чудное мгновенье…" прозвучат романсы русских композиторов на стихи Пушкина. Также представят фрагменты известных опер на сюжеты автора.

25 февраля в 19:00 состоится вечер "Вахтанговая школа в музее А. С. Пушкина. Студенты читают классику". Для гостей прозвучат отрывки из произведений самого поэта, писателей Льва Толстого и Федора Достоевского.

В первый день марта в исполнении студентов ГИТИСа пройдет музыкально-драматический спектакль "Барышня-крестьянка". Постановка будет сопровождаться народными песнями и музыкой русских композиторов.

Также в Доме-музее В. Л. Пушкина 21 февраля в 16:00 проведут литературный концерт "Чувства добрые я лирой пробуждал". Посетители услышат лирические стихи А. С. Пушкина в исполнении студентов мастерской Театра автора.

В тот же день в 18:30 в Доме-музее И. С. Тургенева состоится концерт классической музыки. Государственный квартет имени Чайковского исполнит произведения Вольфганга Амадея Моцарта.

Мероприятия запланированы и в конференц-зале Пушкинского музея. Там 26 февраля в 19:00 пройдет показ документального фильма "По следам капитанской дочки. Путешествие из Симбирска в Оренбург".

Приобрести билеты на перечисленные события можно через сервис "Мосбилет".

Ранее москвичей пригласили на концерты нового сезона в зале "Зарядье". Например, 10 марта состоится выступление симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России, а 20-го числа скрипач Павел Милюков выступит в качестве солиста с Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы".