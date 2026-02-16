Форма поиска по сайту

16 февраля, 16:58

Мэр Москвы

Путин включил Собянина в состав Военно-промышленной комиссии РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин включил Сергея Собянина в состав Военно-промышленной комиссии РФ. Об этом говорится в указе президента, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Также в комиссию была включена заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее глава города рассказывал, что Москва является лидером по разработке и производству беспилотников. В столице ведется огромная работа по поддержке Вооруженных сил России. В частности, власти активно помогают и развивают сотни предприятий военно-промышленного комплекса.

За последние годы РФ увеличила производство средств поражения и боеприпасов более чем в 22 раза, указывал Путин. По словам российского лидера, выпуск средств индивидуальной защиты вырос почти в 18 раз. Вместе с тем производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза с 2022 года.

Владимир Путин включил Сергея Собянина в состав Военно-промышленной комиссии России

властьмэр Москвыполитика

