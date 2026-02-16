Форма поиска по сайту

16 февраля, 17:01

Общество
Иерей Постернак: в Масленицу нельзя участвовать в массовых гуляньях с языческими обрядами

Священник рассказал, что недопустимо делать в Масленицу

Фото: "Московские сезоны"/пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В период празднования Масленицы недопустимо смешивать христианские традиции с языческими обрядами. Об этом в беседе с Life.ru заявил иерей, декан историко-филологического факультета ПСТГУ Андрей Постернак.

Священник напомнил, что, согласно церковному уставу, Масленая неделя посвящена теме Страшного суда. Пост в среду и пятницу в эти дни отменяется, хотя мясо уже не едят. При этом молочные продукты употреблять можно.

По словам Постернака, домашние посиделки с близкими, небольшое застолье и умеренное празднование считаются допустимыми. Употребление блинов в этот период не признается грехом, так как эта традиция существует с давних времен.

В то же время нельзя участвовать в массовых гуляньях с элементами языческих обрядов, отметил священник. Он подчеркнул, что церковь не одобряет любые формы неоязычества и оккультных практик.

Фестиваль "Масленица" будет идти в Москве до 22 февраля. Жители и гости столицы могут отметить праздник на 30 площадках города. Особенностью фестиваля стало его оформление в национальном стиле, включающее более 300 оригинальных кукол и декорации в виде лошадей, пряников и леденцов.

Основной площадкой стал Тверской бульвар, где можно попробовать как классические блины со сметаной, так и авторские. Там представят блины с разнообразными начинками. Например, "Праздничный" с медом и апельсином или "Сладкая фантазия" с мороженым, бананом и сливками. Из напитков – безалкогольная медовуха с можжевельником и черной смородиной, латте с орехами и каштаном, какао "Карамелька".

Вместе с тем в честь праздника робот-пекарь "Блиндозер" всю неделю печет для пассажиров столичного метро особый праздничный блин "Московская Масленица" со сметаной и ягодным джемом. Услуга доступна по специальной цене.

Врачи дали рекомендации по употреблению блинов в Масленицу

