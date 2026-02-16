Форма поиска по сайту

16 февраля, 17:05

Ладожское озеро полностью покрылось льдом

Фото: телеграм-канал "Александр Колесов. О погоде в Петербурге."

Ладожское озеро полностью замерзло. Ледяной покров на Ладоге составляет 100% от площади водоема, рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

"Продолжением морозной погоды в нашем регионе стало... замерзание Ладожского озера. На это и рассчитывали на прошлой неделе", – написал он.

По информации института озероведения РАН, Ладожское озеро считается крупнейшим пресноводным водоемом Европы. Его площадь достигает примерно 17,7 тысячи квадратных километров.

Озеро находится в переделах Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Вологодской, Архангельской областей и Карелии. В него впадает около 40 рек, а вытекает только Нева.

Ранее сообщалось, что сильнейшее за последние 10 лет обледенение ожидается на Финском заливе. Эксперты отметили, что вдоль побережья активно формируется ледяной покров, который уже достиг Архипелагового моря. К началу февраля на территории Финского залива было выявлено рекордное количество льда.

Ученые считают, что таяние ледников может разбудить вулканы

