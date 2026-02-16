16 февраля, 17:05Регионы
Ладожское озеро полностью покрылось льдом
Фото: телеграм-канал "Александр Колесов. О погоде в Петербурге."
Ладожское озеро полностью замерзло. Ледяной покров на Ладоге составляет 100% от площади водоема, рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.
"Продолжением морозной погоды в нашем регионе стало... замерзание Ладожского озера. На это и рассчитывали на прошлой неделе", – написал он.
По информации института озероведения РАН, Ладожское озеро считается крупнейшим пресноводным водоемом Европы. Его площадь достигает примерно 17,7 тысячи квадратных километров.
Озеро находится в переделах Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Вологодской, Архангельской областей и Карелии. В него впадает около 40 рек, а вытекает только Нева.
Ранее сообщалось, что сильнейшее за последние 10 лет обледенение ожидается на Финском заливе. Эксперты отметили, что вдоль побережья активно формируется ледяной покров, который уже достиг Архипелагового моря. К началу февраля на территории Финского залива было выявлено рекордное количество льда.
