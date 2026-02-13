Форма поиска по сайту

13 февраля, 12:15

Наука

Сильнейшее за 10 лет обледенение ожидается на Финском заливе

Фото: ТАСС/Роман Храмовник

Сильнейшее за последние 10 лет обледенение ожидается на Финском заливе. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на газету Helsingin Sanomat, которая получила информацию от гляциолога Финского метеорологического института Алекси Аролу.

Эксперты отметили, что вдоль финского побережья активно формируется ледяной покров, который уже достиг Архипелагового моря. К началу февраля на территории Финского залива было выявлено рекордное количество льда.

Последний раз подобное явление наблюдалось зимой 2011 года. Тогда лед полностью покрыл северную часть Балтийского моря. В настоящее время количество льда превышает показатели предыдущих лет.

Научный сотрудник геоэкологического и морского центра имени Иммануила Канта Николай Белов предположил, что причиной такого явления стали длительные морозы.

Ранее он сообщал, что лед на Балтийском море начнет таять, когда температура в Калининградской области поднимется до промежутка от минус 5 до 0 градусов. Как пояснил эксперт, для старта этого процесса не обязательно наличие положительных температурных значений, как, например, для пресноводных водоемов.

По словам Белова, все дело в морской воде, которая обладает большей соленостью. Он также привел прогнозы синоптиков, согласно которым в феврале в Калининградской области ожидается нестабильная погода с чередованием оттепелей и небольших морозов.

Ученые считают, что таяние ледников может разбудить вулканы

