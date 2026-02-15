Форма поиска по сайту

15 февраля, 14:08

Политика
Сенатор Волошин: ФРГ переходит на шантаж, причисляя ДНР и ЛНР к "террористам"

Сенатор заявил, что ФРГ переходит на шантаж, причисляя ДНР и ЛНР к "террористам"

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Причисление генпрокуратурой Германии Донецкой и Луганской народных республик к "террористическим организациям" напоминает шантаж, при котором Берлин стремится попасть за стол переговоров по Украине. Об этом РИА Новости сообщил сенатор от ДНР Александр Волошин.

По его словам, ФРГ при канцлере Фридрихе Мерце пытается подчеркнуть свою субъектность резкими и громкими решениями, показывая, что без нее ничего не решится. Однако такие шаги выглядят как политический шантаж, который заводит в тупит любой потенциальный диалог между странами, указал сенатор.

Отдельным вопросом также является, кого именно Берлин считает террористами, уточнил собеседник агентства.

"Мирных жителей Донбасса? Детей, которые годами живут под обстрелами со стороны пособников киевского режима? Если логика ФРГ такова, то это моральная капитуляция, в том числе перед принципами, на которых была построена современная федеративная республика", – сказал Волошин.

По его мнению, разрыв дипломатических отношений с Германией будет крайней мерой, которая должна применяться только тогда, когда исчерпаны остальные методы взаимодействия.

Он напомнил, что дипломатические каналы нужны для защиты граждан и национальных интересов. ФРГ должна понимать, что подобные решения разрушают остатки доверия и будут иметь политические последствия, подчеркнул сенатор.

Ранее Россия потребовала от Германии разъяснений из-за причисления немецкой генпрокуратурой ДНР и ЛНР к "террористическим организациям". Российский посол в Берлине Сергей Нечаев указал, что такие действия вызывают возмущение.

