Фото: ТАСС/Александр Казаков

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по урегулированию конфликта на Украине, в которой есть пункт о том, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области никогда не будут признаны европейскими странами как российские. Соответствующая информация размещена на сайте законодательного органа.

За одобрение данного пункта проголосовал 401 депутат из 651 присутствовавшего, против высказались 70 человек, а воздержались – 90. По мнению большинства, Россия в рамках любого соглашения по Украине должна отказаться от вышеуказанных регионов, вывести оттуда войска и возместить весь причиненный ущерб украинской стороне.

Помимо этого, депутаты Европарламента требуют развернуть международную миротворческую и наблюдательную миссии под мандатом Совета Безопасности ООН по обе стороны линии соприкосновения в рамках гарантий безопасности и во избежание любых нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Европарламент настаивает на том, чтобы страны Евросоюза оперативно одобрили использование российских замороженных активов для предоставления Украине кредита.

По версии депутатов ЕП, данное соглашение позволит обеспечить Киеву надежные гарантии безопасности, которые предусмотрены как статьей № 5 договора НАТО, так и статьей № 42, пунктом № 7 Договора о Евросоюзе. При этом законодательный орган предположил, что этот документ поможет избежать истории с Будапештским меморандумом 1994 года.

Европарламент также обратил внимание, что Украина может свободно выбирать политические и оборонные союзы без российского вето. Вместе с тем депутаты органа указали, что "двусмысленность" отношений США и Украины подрывает усилия по достижению мира. В связи с этим, по мнению представителей объединения, ЕС должен "показать путь".

Ранее Владимир Путин заявил, что для Москвы важно международное признание новых регионов России. По его словам, если Украина нападет на территории, находящиеся под российским суверенитетом, то в одном случае это будет считаться нападением на Россию, а в другом – попыткой Киева вернуть старые территории.