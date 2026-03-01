Трамп заявил, что с Ираном стало легче договориться

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь, после военной операции в Иране, с правительством этой республики стало легче договориться о сделке. Об этом глава Белого дома заявил в интервью CBS.

"Сейчас это гораздо проще, чем было день назад, это очевидно. Потому что они сильно пострадали", – ответил Трамп на вопрос о возможности дипломатического решения после совершенных атак.

Он рассказал, что после смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи у Вашингтона "есть несколько хороших кандидатов" на этот пост, однако он не стал раскрывать конкретные имена.

Американский лидер отказался отвечать на вопрос, считает ли он боевые действия США против Ирана войной с этой страной. По словам Трампа, он по-прежнему сосредоточен на устранении угроз для Штатов.

Израиль совместно с США наносят удары по Ирану с 28 февраля, из-за чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате обстрелов погиб Али Хаменеи, он скончался после удара по его резиденции утром 28 февраля. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур.

Трамп назвал смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Он также заявил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".