01 марта, 10:33

Мэр Москвы

Собянин: три года назад была запущена Большая кольцевая линия

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Три года назад в столичном метрополитене была запущена Большая кольцевая линия, напомнил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MАХ.

Самое протяженное в мире метрокольцо удалось построить за рекордное время – 10 лет, указал мэр. В результате БКЛ соединила 34 района, включая те, где раньше не было метро.

"Появились десятки новых маршрутов и пересадок, которые полностью изменили поездки по городу. Кольцо создало новые транспортные связи, соединив все радиальные линии метро, МЦД и МЦК. Благодаря запуску БКЛ на других линиях стало свободнее до 23%. Жители начали экономить на дороге до 45 минут в день", – подчеркнул градоначальник.

Например, прямая дорога из Нагатинского Затона до Текстильщиков теперь занимает 5 минут вместо 2 часов с двумя пересадками. Время от станции "Печатники" до "Каширской", в свою очередь, сократилось до 10 минут, тогда как раньше для этого требовалось 35 минут с пересадкой.

Между Гражданской МЦД-2 и Лефортово появился маршрут всего за полчаса. Также стали доступны новые связи между соседними районами: от "Авиамоторной" до "Электрозаводской" сейчас можно доехать за 7 минут.

На сегодняшний день БКЛ является одной из самых популярных линий метро. В рабочий день по ней проезжает свыше 1,6 миллиона человек.

"БКЛ – результат огромного труда разных специалистов. Это прорывной проект с точки зрения как отечественного метростроения, так и архитектуры. Здесь внедрялись нестандартные технологии и методы, которые теперь применяются при проектировании и строительстве новых линий", – заключил Собянин.

Однако только на Большой кольцевой линии столичные власти останавливаться не планируют. В частности, в 2026 году откроется первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро с пятью станциями.

Две из них уже действуют, три – новые: "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Также будет закуплено 312 вагонов новейшей серии "Москва-2026".

Три года исполняется Большой кольцевой линии Московского метрополитена

