25 февраля, 10:22

Мэр Москвы

Собянин рассказал о планах развития транспортной системы Москвы на 2026 год

Фото: Мосфото

Сергей Собянин рассказал об утвержденных планах развития транспортной системы Москвы на 2026 год, а также поделился итогами прошлого года. Пост об этом он опубликовал в своем канале в MAX.

Основным результатом 2025 года мэр столицы назвал рост доли поездок на городском транспорте до 70%.

По его словам, москвичи все чаще отказываются от личных автомобилей в пользу общественного: если в 2010 году на дорогах ежедневно фиксировали около 3 миллионов машин, то в 2025-м – уже 2,79 миллиона. При этом количество зарегистрированных в регионе автомобилей за эти годы выросло на 60% – плюс 3,4 миллиона.

"Очевидно, что это результат постоянного развития транспортной инфраструктуры и повышения комфорта для пассажиров. В этом году мы продолжим работы на всех видах транспорта", – отметил Собянин.

В частности, в 2026 году откроется первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро с пятью станциями. Две из них уже действуют, три – новые: "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Также будет закуплено 312 вагонов новейшей серии "Москва-2026". На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжится тестирование первого отечественного беспилотного поезда на базе модели "Москва-2024".

Вместе с тем продолжатся создание и реконструкция городских вокзалов: Москва-Сити, Серп и Молот, Железнодорожная, Беговая и Царицыно. Запланированы ремонт Ленинградского вокзала и обновление подвижного состава на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД).

Количество беспилотных трамваев вырастет до 15 – запустят 11 новых составов. Поставка 50 трамваев "Львенок-Москва" завершит полное обновление парка столицы. Развитие трамвайных диаметров продолжится: появится маршрут Т2 от МЦД Новогиреево до станции метро "Чертановская".

Кроме того, парк электробусов пополнится более чем 400 машинами, их общее количество превысит 3,3 тысячи. Доля экологичного транспорта на маршрутах Мосгортранса достигнет 45%. Кроме того, между Москвой и областью запустят более 50 новых маршрутов.

Параллельно с этим откроется четвертый регулярный маршрут на Москве-реке – "Лужники" – "Киевский".

Также в столице доля умных светофоров вырастет до 80%. В районе Тушино впервые в мире запустят пилотный проект по управлению дорожным движением целого жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Помимо этого, оплата по биометрии станет доступна на всех станциях МЦД и в наземном городском транспорте.

Ранее сообщалось, что шесть электробусов новой поставки вышли на маршрут м89к в районах Бирюлево Восточное и Царицыно на юге Москвы. Транспорт курсирует возле станции метро "Царицыно" и одноименной станции МЦД.

Отмечалось, что теперь горожанам еще удобнее добираться до дома, школ, школ, больниц, парков и трех станций рельсового каркаса.

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится в марте

мэр Москвытранспортгород

