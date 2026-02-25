Форма поиска по сайту

Новости

25 февраля, 14:24

Общество

Мишустин заявил, что целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом, в частности, в стране проживания иностранного работника. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Также развиваем такой оргнабор, механизм такой, иностранных работников. <...> Это и обязательная процедура дактилоскопии, экзамены, медицинское освидетельствование", – сказал он, выступая в Госдуме.

Благодаря такому подходу, по его словам, мигрантов получится прикреплять к конкретному работодателю, что в свою очередь обеспечит прозрачность и эффективность системы управления.

Вместе с тем Мишустин обратил внимание на данные по биометрии. Ее в стране сдали уже 9,5 миллиона иностранцев.

Разработкой и совершенствованием Единой биометрической системы занимаются кабмин вместе с Центробанком. Она в том числе помогла предотвратить въезд около 50 тысяч мигрантов через московские аэропорты и автомобильные КПП.

"При заключении договоров на сегодня 3,9 миллиона иностранцев подтвердили свою личность через единую биометрическую систему. Это очень важное направление, которое позволяет навести порядок в этой сфере", – добавил премьер-министр.

В 2025 году из Москвы были выдворены свыше 26 тысяч иностранных граждан. При этом 646 человек оказались депортированы. В отношении около 18 тысяч иностранцев было принято решение о помещении в центр временного содержания.

Всего полиция Москвы в 2025 году провела более 11 тысяч проверок соблюдения миграционного законодательства в общественных местах, торговых центрах, точках общественного питания, хостелах, на строительных объектах и других местах.

