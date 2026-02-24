В Госдуме предложили обложить мигрантов налогом за иждивенцев

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Трудовых мигрантов могут обязать уплачивать фиксированный авансовый налог не только за себя, но и за всех неработающих членов семьи, находящихся в России у них на иждивении. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, инициатива направлена на совершенствование миграционной политики в России. Соответствующий законопроект был направлен в профильный комитет и будет рассматриваться в приоритетном порядке.

Помимо уплаты налога, документ предусматривает, что срок пребывания мигранта и его родственников будет напрямую зависеть от продолжительности официальной трудовой деятельности. Кроме того, согласно законопроекту, дети мигрантов после 18 лет должны покинуть страну в течение 30 дней, если у них нет иных законных оснований для проживания.

Если иностранец не предоставит данные о своих доходах или его заработок окажется ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента на каждого члена семьи, патент или разрешение на работу подлежат аннулированию.

Строже станут условия получения разрешения на временное проживание и вида на жительство: документы не будут выдавать или аннулируют, если человек официально трудился менее десяти месяцев в году.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что мигранту в России будет грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 4 года со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за использование подложной справки о медицинском обследовании.

Авторами проекта выступили 427 депутатов Госдумы во главе с Володиным. Яровая отметила, что такое решение было принято с учетом специфики и значения документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты граждан от опасных инфекционных заболеваний.