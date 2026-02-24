Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 11:53

Политика

В Госдуме предложили обложить мигрантов налогом за иждивенцев

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Трудовых мигрантов могут обязать уплачивать фиксированный авансовый налог не только за себя, но и за всех неработающих членов семьи, находящихся в России у них на иждивении. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, инициатива направлена на совершенствование миграционной политики в России. Соответствующий законопроект был направлен в профильный комитет и будет рассматриваться в приоритетном порядке.

Помимо уплаты налога, документ предусматривает, что срок пребывания мигранта и его родственников будет напрямую зависеть от продолжительности официальной трудовой деятельности. Кроме того, согласно законопроекту, дети мигрантов после 18 лет должны покинуть страну в течение 30 дней, если у них нет иных законных оснований для проживания.

Если иностранец не предоставит данные о своих доходах или его заработок окажется ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента на каждого члена семьи, патент или разрешение на работу подлежат аннулированию.

Строже станут условия получения разрешения на временное проживание и вида на жительство: документы не будут выдавать или аннулируют, если человек официально трудился менее десяти месяцев в году.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что мигранту в России будет грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 4 года со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за использование подложной справки о медицинском обследовании.

Авторами проекта выступили 427 депутатов Госдумы во главе с Володиным. Яровая отметила, что такое решение было принято с учетом специфики и значения документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты граждан от опасных инфекционных заболеваний.

Читайте также


политика

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика