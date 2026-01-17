МВД будет автоматически получать данные о заработках мигрантов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

МВД России будет автоматически получать от налоговой службы информацию о доходах мигрантов. Такое положение содержится в распоряжении российского правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Отмечается, что данные будут брать из отчетности компаний по страховым взносам. Мера необходима для борьбы с фиктивным трудоустройством иностранных граждан в РФ.

Ответственными назначены Минфин, ФНС, МВД, МИД России при участии столичного правительства. Срок выполнения – до 1 декабря.

Помимо этого, власти планируют улучшить обмен информацией между правоохранителями и организациями для сокращения срока проверок сообщений о миграционных преступлениях и повышения качества расследования уголовных дел этой категории.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала, что мигрантам будет грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на четыре года со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за использование поддельной справки о медицинском обследовании. Законопроект уже внесен на рассмотрение.

Парламентарий объяснила, что решение принято с учетом специфики и значения документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты граждан от опасных инфекций.