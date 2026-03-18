Два человека погибли на востоке Тель-Авива после удара Ирана

Два человека погибли в восточном пригороде Тель-Авива в результате удара со стороны Ирана. Об этом сообщает израильская служба скорой помощи Magen David Adom.

Еще один человек получил осколочные ранения руки. В данный момент бригады скорой помощи доставляют его в ближайшую больницу.

По информации телерадиокомпании Kan, различные повреждения также получила железнодорожная станция в Тель-Авиве после падения обломков ракетных боеприпасов.

Ранее иранская разведка заявила об успешной операции по ликвидации высокопоставленного чиновника израильского правительства. Целью операции стал один из членов военно-политического кабинета, однако не уточнялось, о ком именно идет речь.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также впервые применил баллистическую ракету средней дальности Haj-Qasem в ходе ударов по Израилю и США. Дальность ракеты составляет около 1,4 тысячи километров, а масса ее боевой части – 500 килограммов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.