Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 21:08

Политика

Путин назвал предельно ясным заявление Минобороны об ответном ударе по центру Киева

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин назвал предельно ясным заявление Минобороны РФ о массированном ответном ударе по центру Киева в случае попыток украинской стороны сорвать праздничные мероприятия в Москве 9 мая.

Вместе с тем Минобороны РФ предоставит доклад Владимиру Путину по обстановке в зоне СВО после встреч по случаю 9 мая, сообщил российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Путин заявил, что на текущий момент доклада от Минобороны пока не было. Он отметил, что получит доклад, только когда вернется на рабочее место.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что у страны нет желания усугублять с кем-либо отношения, однако ответ России на провокации Киева мог привести именно к этому. Кроме того, помимо заявления Минобороны, была нота и со стороны МИД РФ. По его словам, последствия возможных атак со стороны Украины обсуждались и с представителями КНР, Индии, США и других стран.

Также Путин пояснил, что решение об отсутствии техники на параде Победы было принято еще до заявлений со стороны Киева. Вместе с тем оно было обусловлено не только безопасностью, но и вниманием к спецоперации – Вооруженные силы РФ должны "сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника".

Кроме того, российский лидер указал, что зарубежные лидеры, приехавшие на День Победы в Москву, проявили мужество, учитывая заявления Киева.

"То есть им стало известно о разрядке этой ситуации только после того, как они приехали. И, не зная об этом, они, тем не менее, приняли решение быть здесь. Это заслуживает особого уважения. Но повторяю, то, что кого-то нет, ничего здесь особенного мы не видим", – добавил он.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. Россия в этом году не отправляла гостям из других стран специальных приглашений. Однако многие из них сами захотели посетить Москву 9 мая.

Уточнялось, что Путин провел встречи со словацким премьером Робертом Фицо, королем Малайзии султаном Ибрагимом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, а также с делегацией Республики Сербской.

Читайте также


властьполитикаДень Победы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика