Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 16:50

Мэр Москвы

Москва ежегодно увеличивает объем высокотехнологичной медпомощи – Собянин

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Ежегодно столица увеличивает объемы оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Жителям города доступны самая современная медицинская техника и высококвалифицированные специалисты. Благодаря применению малоинвазивных методик сокращается средняя длительность пребывания пациента в больнице", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник отметил, что высокотехнологичная медицинская помощь предоставляется в 32 городских стационарах по 20 профилям. В 2025 году ее получили свыше 129 тысяч человек. Всего по Москве этот показатель превысил 200 тысяч человек, из которых 15 тысяч составили дети, что более чем в 6 раз выше показателей 2010 года.

По его словам, в перечень были включены новые методы лечения по профилям "травматология и ортопедия", "сердечно-сосудистая хирургия", "гематология" и "педиатрия". С использованием робототехники было выполнено более 4 тысяч операций, что вдвое больше, чем в 2024 году.

В настоящее время столичные стационары продолжают обновление парка тяжелой медицинской техники. По контрактам жизненного цикла было приобретено 278 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, в частности, магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентгеновские диагностические аппараты, ангиографы, системы ультразвуковой диагностики и другое.

Ранее Собянин рассказал, что в столице активно развивается онкологическая помощь, внедряются новые стандарты, которые ускоряют процесс лечения. По его словам, выявление злокачественных опухолей на начальных стадиях выросло с 62,3% в 2019 году до 67,8% в 2025-м.

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика