Москва ежегодно увеличивает объем высокотехнологичной медпомощи – Собянин

Ежегодно столица увеличивает объемы оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Жителям города доступны самая современная медицинская техника и высококвалифицированные специалисты. Благодаря применению малоинвазивных методик сокращается средняя длительность пребывания пациента в больнице", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник отметил, что высокотехнологичная медицинская помощь предоставляется в 32 городских стационарах по 20 профилям. В 2025 году ее получили свыше 129 тысяч человек. Всего по Москве этот показатель превысил 200 тысяч человек, из которых 15 тысяч составили дети, что более чем в 6 раз выше показателей 2010 года.

По его словам, в перечень были включены новые методы лечения по профилям "травматология и ортопедия", "сердечно-сосудистая хирургия", "гематология" и "педиатрия". С использованием робототехники было выполнено более 4 тысяч операций, что вдвое больше, чем в 2024 году.

В настоящее время столичные стационары продолжают обновление парка тяжелой медицинской техники. По контрактам жизненного цикла было приобретено 278 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, в частности, магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентгеновские диагностические аппараты, ангиографы, системы ультразвуковой диагностики и другое.

Ранее Собянин рассказал, что в столице активно развивается онкологическая помощь, внедряются новые стандарты, которые ускоряют процесс лечения. По его словам, выявление злокачественных опухолей на начальных стадиях выросло с 62,3% в 2019 году до 67,8% в 2025-м.